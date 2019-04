Naomi Osaka võitles pärast esireketiks tõusmist masendusega

Kaks järjestikust suure slämmi tiitlit võitnud ja jaanuari lõpus WTA esinumbriks kerkinud Osaka rääkis oma viimase aja raskustest pikemalt pärast Stuttgardi teise ringi võitu Taiwani tennisisti Su-Wei Hsiehi üle.

"Ma olen väga tänulik kõigile, kes minule positiivsust on süstinud," ütles jaapanlanna. "Viimased paar kuud on olnud väga rasked. See laps siin oli depressiivne."

"Kui ma saaks ühe positiivse asja enda kohta välja tuua, siis see oleks võime kiiresti õppida. Ma panin end suure surve alla ning tulin sellega paari esimese turniiri jooksul raskesti toime. Nüüd ma lihtsalt lõbutsen, nagu tegin seda ka enne esireketiks saamist. Loodetavasti läheb kõik hästi," lisas ta.

Veebruaris vallandas Osaka oma treeneri Sascha Bajini. Märtsis kaebas maailma esireketi kohtusse tema endine abiline Christophe Jean, kes väidab, et Osaka isa lubas tütre 13. eluaastal talle tulevikus 20 protsenti tema karjääri auhinnarahadest ning täitmata lubaduse hind olevat nüüd kaks miljonit dollarit.

Delfi TV näitab Osaka ja Kontaveidi matši otseülekandes.

Osaka pressikonverents pärast eilset veerandfinaali võitu Donna Vekici üle: