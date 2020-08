Naomi Osaka jättis turniiri Blake`i tulistamise tõttu pooleli: mustanahalise naisena tunnen, et tennis on praegu teisejärguline

"Mustanahalise naisena tunnen, et hetkel on palju tähtsamaid teemasid, mis vajaksid kohest tähelepanu. Minu tennise vaatamine on selle kõrval teisejärguline," teatas Osaka Twitteris.

New Yorgis peetava Western & Southern Openi korraldajad andsid teada, et kõik mängud on kuni reedeni tühistatud.

"Tennis kui spordiala võtab ühise hoiaku rassilise ebavõrdsuse ja sotsiaalse ebaõigluse vastu, mis on taas USA-s esiplaanile tõusnud, " seisis korraldajate avalduses.

USA politseinik Rusten Sheskey tulistas pühapäeval Jacob Blake'i seitse korda. Juhtum leidis aset Wisconsini osariigis Kenosha linnas ning sellele on järgnenud uus protestide laine üle Ameerika. Rahutused on kandunud nii Portlandi, Oregoni kui Minneapolisse.

Kinnipidamise käigus korrakaitsjatele vastupanu osutanud, kuid relvastamata olnud Blake sai väga raskelt haavata ega suuda arstide sõnul selgroovigastuse tõttu tõenäoliselt enam kunagi käia, kuid jääb siiski elama.

Osaka võitis eilses veerandfinaalis Kontaveiti 4:6, 6:2, 5:7.