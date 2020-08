Naisüksikmängu tiitlikaitsja jääb US Openilt eemale

"Olen otsustanud New Yorki sel aastal mitte naasta," ütles eelmise aasta finaalis Serena Williamsi alistanud Andreescu sotsiaalmeedias.

"Tegin sellise sammu, et keskenduda oma tervisele ja tagada, et mängin naastes oma kõrgeimal tasemel."

Andreescut pole võistlustel nähtud alates oktoobrikuust, kui ta WTA aastalõputurniiril põlve vigastas. Ta lisas, et taastumisele on põntsu pannud ka ülemaailmne koroonapandeemia ja võistluste ärajäämine.

Ilma pealtvaatajateta peetav US Open algab 31. augustil.

Andreescu on neljas naiste TOP 20 mängija, keda New Yorgis tänavu ei näe. Varem on loobumisest teatanud maailma esireket Ashleigh Barty, ukrainlanna Elina Svitolina ja Kiki Bertens. Tõenäoliselt ei osale US Openil ka maailma teine reket Simona Halep.

Meeste esireket Novak Djokovic kinnitas oma osalemist, kuid tiitlikaitsja Rafael Nadal jääb koroonahirmu tõttu eemale ning Roger Federer taastub põlveoperatsioonist.