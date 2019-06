Nadali onu ja endine treener: Nadal suudab mängida Federeri vanuseni

"Roger Federer on praegu 37-aastane, Rafael on 33. Ta suudaks mängida veel 37-, 38-aastaselt," sõnas Toni Nadal. "Kõik sõltub temast endast. Oluline on, kas Rafael ise tahab nii pikalt mängida."

"Mitmeid aastaid tagasi räägiti, et Rafaeli karjäär kujuneb lühikeseks. Kui minult selle kohta arvamust küsiti, ei vastanud midagi. Lootsin vaid, et nad eksivad."

58-aastane hispaanlane lisas, et Rafael ei mängi enam nii kõrget mängu kui varasemalt. "Ta on olnud esikümne mängija enam kui 14 aastat, isegi veidike kauem kui Pete Sampras omal ajal. Ma ei usu, et Rafael on nüüd sama tugev kui nooremana. Kui ta 2008. aastal Federeri vastu mängis, oli mängutase kõrgem, ehkki ta suutis hiljuti siiski väga kõrgetasemelises mängus alistada Dominic Thiemi (tänavune French Openi finaal - toim). Ta püüab iga päev parem olla ja see ongi kõige tähtsam."

Rafael Nadal kuulutas pärast võidukat French Openit, et peab lühikese pausi ning võistleb taas Wimbledoni suure slämmi turniiril. Wimbledoni põhiturniir algab 1. juulil.