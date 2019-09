33-aastane Nadal alustas mängu kindlamalt ja pärast seda, kui ta kolmandas setis murdega ette läks, tundus, et kõik võtmed on tema käes. Hispaanlasest 10 aastat noorem Medvedjev suutis kohtumise siiski otsustavasse setti viia. Seal läks Nadal läks 5:2 ette ja suutis pärast väikeseid raskusi võidu ära vormistada.

Finaal kestis 4 tundi ja 54 minutit.

Nadal on nüüd võitnud 19 suure slämmi turniiri. Meestest on temast eespool vaid Roger Federer, kolmas on serblane Novak Djokovic.