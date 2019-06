Nadal valmistas ajakirjanikele pettumuse: Federeri rekord ei huvita mind üldse

Nadalilt uuriti, kui väga ta ihkab järgi jõuda Roger Federeri 20 suure slämmi rekordile ning mida tähendab tema jaoks fakt, et ta pole sellele oma karjääris veel kunagi nii lähedal olnud.

"Loomulikult me surume teineteist takka. Aga mul on karjääris umbes 15 või veel rohkemgi suuri slämme kaotatud vigastuste nahka. Aga ausalt öeldes pole ma kunagi eriti nurisenud, sest ma pole kunagi üritanud Rogerit kinni püüda. Ma pole selle pärast üldsegi mures. Sa ei saa kogu aeg olla frusteerunud, sest naabril on sinust suurem maja või suurem telekas või suurem aed. See pole viis, kuidas mina elule vaatan. Üritan lihtsalt asju teha omal moel, tunda, et mul on paljudes asjades, mis minuga on juhtunud, õnne. Ning kui mul õnnestub enne karjääri lõppu võita veel mõned suured slämmid ja Rogerile lähemale pääseda, oleks see uskumatu. Kui nii ei lähe, on see ikkagi uskumatu," vastas Nadal.

"Enne seda küsimust oli see viimane asi, millele ma täna mõtlesin. Minu jaoks on põhiline, et ma sain taaskord end Roland Garrosi väljakul nautida. Annan endast parima, et tennist jätkuvalt nautida, võistelda kõrgeimal tasemel ning eks siis näha ole, mis tulevikus juhtub."