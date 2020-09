Nadal kaotas Italian Openi veerandfinaalis: sellise serviga ei olegi võimalik võita

Rooma turniiril koguni üheksa korda võidutsenud Nadal polnud varasemas üheksas mängus Schwartzmanile kunagi kaotanud.

Hispaanlane tunnistas kaotuse järel, et seitsmekuune võistluspaus jättis oma jälje. "See on väga eriline aasta - täiesti ettearvamatu aasta. Aga vähemalt sain ma kolm mängu," sõnas Nadal, kelle eelmine turniir oli veebruaris Acapulcos.

Hispaanlane tegi ligi kaks korda enam lihtvigu kui Schwartzman - 30 versus 17 - ning võitis oma servilt vaid 29 punkti 63-st, lastes vastasel viiel korral pallingu murda.

"Nii palju servigeime kaotades ei olegi võimalik võidule loota. Pean selle kallal töötama ja tean, kuidas seda teha," lisas Nadal.

"Ka tingimused olid raskemad kui varasematel päevadel," vihjas Nadal palavusele ja kõrgele õhuniiskusele. "Teda oli raske tagasi hoida. Vastane mängis suurepäraselt."

Schwartzman mängib poolfinaalis Denis Šapovaloviga (ATP 14), kes alistas Grigor Dimitrovi (ATP 22.) 6:2, 3:6, 6:2.

Teise poolfinaali jõudsid maailma esireket Novak Djokovic ja 21-aastane norralane Casper Ruud (ATP 34.).