Mustvalgel kirjas: US Openi korraldajad ei vastuta tennisisti koroonaviirusesse nakatumise ega sellega kaasneda võiva surma eest

Aasta teine suure slämmi turniir - esimene oli Australian Open, French Open lükati sügisesse ja Wimbledon jäi ära - stardib New Yorgis 31. augustil. Samas paigas mängitakse nädal varem muidu Cincinnatis toimunud turniir.

Sotsiaalmeedias ringleb leping, mille kõik mängijad peavad New Yorgis mängimiseks allkirjastama.

"Olen täielikult teadlik riskidest, mis kaasnevad National Training Centerisse ja Billy Jean King National Center kompleksi (jne) sisenemisel koroonaviiruse pandeemia ajal. Mõistan, et kompleksi sisenemisel ja olles ümbritsetud teistest inimestest on teatud riskid. Need riskid on muu hulgas, kuid mitte ainult, nakatumine koroonaviirusesse, surm, koroonaviiruse levitamine oma pereliikmete või kellegi teise seas, kellele see probleeme võib tuua," seisab lepingus.

"Ühtlasi mõistan, et koroonaviiruse protokolli järgmine ning isegi sotsiaalne distantseerumine ja kompleksis rakendatavad turvameetmed ei eemalda riski. Selle teadmisega nõustun sisenema kompleksi, tehes seda hoolimata faktist, et see võib olla ohtlik mu tervisele ja inimestele, kellega ma kontaktis olen."

"Ma võtan vastutuse igasuguse riski ees, sealhulgas vigastus, tõsine haigus ja surm, mis võivad tabada mind või minuga kontakti astuvaid isikuid ning on põhjustatud minu viibimisest kompleksis ning juhtus National Training Centeri hooletusest või muul põhjusel."

Pärast antud teksti avalikustamist on mõned mängijad öelnud, et tegemist pole sugugi ebatavalise lepinguga, vaid nad peavad sarnaseid pabereid allkirjastama igal aastal. Hollandi treener Sven Gröneveld ütles, et selliseid ametlikke kokkuleppeid sõlmiti juba 1990-ndate keskel, kirjutab Serbia ajaleht Blic.

Küll aga on tennisistid mures lepingus sisalduva lause pärast, mis on sinna kirjutatud läbivalt suurte tähtedega: "MA SAAN ARU, ET SEE ON VASTUTUSEST VABASTAMINE NING NÕUSTUN, ET SEE KEHTIB IGAVESTI. See leping kehtib nii mulle, mu pereliikmetele ja abikaasale, kui ma olen elus ning minu pärijatele ja isiklikele esindajatele, kui ma olen surnud."