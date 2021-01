Mullu Tallinnas Eesti vastu mänginud Ukraina tipptennisist andis positiivse dopinguproovi

20-aastane Jastremska, kes mullu veebruaris mängis Tallinnas Fed Cupil Eesti vastu, andis kõnealuse uriiniproovi novembris. WADA labor Montrealis leidis sellest mesterolooni metaboliidi jälgi, vahendab Reuters.

ITF-i sõnul hakkas Jastremska ajutine võistluskeeld kehtima täna, 7. jaanuarist. Ukrainlannal on õigus pöörduda nüüd ITF-i sõltumatu tribunali poole ja selgitada neile, miks tuleks tema võistluskeeld tühistada. Teates lisati, et tänaseks pole tennisist seda õigust veel kasutanud.

"Olen jahmunud ja šokis, eriti arvestades, et kaks nädalat enne seda testi andsin ma WTA turniiril Linzis negatiivse testi. Pärast seda aasta viimast turniiri lõpetasin treenimise, et puhata välja uueks hooajaks," ütles Jastremska oma avalduses.

"Minu uriinist leiti vaid väga väikses koguses mesterolooni metaboliiti. Arvestades seda väikest kogust ja mu varasemat negatiivset testi, olen saanud teaduslikku nõu, et see on juhtunud mingisuguse saastumise teel."

Juhtunu tõttu on ohtu sattunud ka Jastremska osalemine 8.-21. veebruarini toimuval aasta esimesel suure slämmi turniiril Australian Openil.