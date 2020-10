Muinasjutt jätkub: 19-aastast poolatari lahutab French Openi triumfist üks võit

Päeva esimeses poolfinaalis läksid omavahel vastamisi 19-aastane poolatar Iga Swiatek (WTA 53.) ja argentiinlanna Nadia Podoroska (WTA 131.). Kahe üllataja poolfinaal kujunes Swiateki jõudemonstratsiooniks.

Poolatar võitis üks tund ja 12 minutit kestnud kohtumise 6:2, 6:1. "Olen üllatunud," tõdes Swiatek, kelle seniseks parimaks tulemuseks suure slämmi turniiridel oli neljas ring. "Teadsin siiski alati, et kui kunagi finaali jõuan, siis just Prantsusmaa lahtistel. See unistus on nüüd täitunud."

Hoopis tasavägisemaks kujunes teine poolfinaal, kus heitlesid ameeriklanna Sofia Kenin (WTA 6.) ja tšehhitar Petra Kvitova (WTA 11.). Finaali edenes valitsev Austraalia lahtiste võitja Kenin, kes alistas kogenud vastase numbritega 6:4, 7:5.

Ka Kenin polnud Prantsusmaa lahtistel varem finaali jõudnud, mis tähendab, et laupäeval saab suure ajalooga turniir endale uue võitja.

Meeste üksikmängus peetakse poolfinaalid homme. Esimese finalisti selgitavad Diego Schwartzman (ATP 14.) ja Rafael Nadal (ATP 2.), teise maailma esinumber Novak Djokovic ja Stefanos Tsitsipas (ATP 6.).