Mourinho tunnistas, et valas Murray esimese Wimbledoni võidu päeval pisaraid

Suur tennisesõber Mourinho jälgis laupäeval esireast meeste poolfinaali Gilles Simoni ja Daniil Medvedevi vahel, kuid tundus turniiri külastavat eelkõige Murray pärast, kes naases pärast pikka vigastuspausi võistlustulle paarismängus.

Eilses finaalis alistas Murray koos kihlveoskandaali sattunud hispaanlase Feliciano Lopeziga Briti-USA duo Joe Salisbury-Rajeev Rami 7:6 (6), 5:7, 10:5, vihjates pärast võitu, et võib üksikmängus kõige varem tagasi tulla augusti lõpus US Openil.

"Ma vaatasin tema treeningut ja rääkisin temaga protsessist, mille ta on pidanud läbi tegema," vahendab portaal Tennis365 Portugali vutitreeneri sõnu. "See on olnud raske. Loomulikult, tema vanuses, tema ajalooga ja kõigega, mida ta on võitnud, peab ta seda mängu väga armastama ning tagasituleku nimel palju ohverdama. Oleks imeline, kui ta suudaks uuesti üksikmängus kõrgel tasemel läbi lüüa."



Andy Murray ja Feliciano Lopez Queen'si turniiri karikaga. Foto: AFP/SCANPIX



Mourinho meenutas ka 2013. aasta Wimbledoni finaali, kus šotlane Murray finaalis serblase Novak Djokovici alistas. Portugallane viibis tol päeval peaväljakul kohapeal.

"Pühkisin pisaraid, kui Murray esimest korda Wimbledoni võitis, sest nende poiste jaoks on Wimbledon, Roland Garros ja need suured turniirid, nagu meile on Meistrite liiga," lisas ta.

"Me teame, mida me tunneme, kui me selle ära teeme. Teame, mida me tunneme, kui me selle peaaegu ära teeme, aga ikkagi ei tee. Seega ma kujutasdin ette, mida see tema jaoks tähendas. See pole lihtsalt Wimbledon. See on London, linn, kus ta elab, kogu selle juures, mida see Suurbritanniale tähendab. Kujutlesin end tema nahas olevana ning mõistsin neid tundeid, mida tema läbi elas. Jah, ma olin tema võidu korral natuke rohkem emotsionaalsem kui tavaliselt."