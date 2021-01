Mis juhtus? Maailma neljas reket ja Australian Openi tiitlikaitsja jäi ootamatult agendilepinguta

"Sportlase keskkonnaga seotud raskuste tõttu otsustas Top Five Management Sofia Keniniga koostööd mitte pikendada," seisab agentuuri kodulehele postitatud avalduses. "Pärast Top Five Management'iga liitumist tegi USA tõusev tennisetäht 2020. aasta hooajal silmapaistvaid sooritusi - nimelt võitis ta Australian Openi ja pääses French Openil finaali. Top Five Management'i juhtkond soovib Sofiale edaspidiseks kõike paremat."

Kenin liitus Top Five agentuuriga 2020. aasta alguses. Kenin pole veel uudist kommenteerinud ning on selgusetu, kes teda edaspidi esindab.

Portaal Tennisfansite.com peab võimalikuks, et Kenin ei jõudnud agentuuriga kokkuleppele tingimuste osas, mis puudutavad tema sponsorlepingutest agentuurile minevat protsenti. Sama tõenäoline olevat ka, et Kenini äriasjadesse on hakanud sekkuma liigselt tema vanemad või keegi muu tennisisti taustatiimist.

2020. aasta oli tennises kõigile keeruline. Turniiride auhinnarahad vähenesid, sest publikut tribüünidele ei lubatud. Keninil oli heast aastast hoolimata raskusi kõrge profiiliga sponsorite leidmisel, samal ajal kui näiteks 19-aastane ameeriklanna Amanda Anisimova (WTA 30.) sõlmis novembri lõpus megatehingu Nike'iga - väidetavalt on see väärt 100 miljonit dollarit ning sarnaneb Maria Šarapova kaheksa-aastasele lepingule, mis samal aastal otsa lõppes.

Portaal lisab, et noore ja eduka tennisisti üle parda heitmine agentuuri poolt on üsna tavapäratu, kuid Kenini tulemusi arvestades on ilmselt vaid aja küsimus, millal järgmine agentuur ta üles korjab.

Ajakirja Frobes paigutas Kenini 2020. aasta enimteenivate naiste pingereas 8. kohale - ta teenis auhinnarahadena 4,8 miljonit dollarit ning sponsorlepingutega veel 1 miljoni.

Kenin teeb hooaja esimese võistluse samas paigas kus Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 23.) ehk 5. jaanuaril algaval Abu Dhabi turniiril. Keninil on seal esimene paigutus. Maailma 20 parimast naistennisistist on Araabia Ühendemiraatides kohal kaheksa. Pärast Abu Dhabi turniiri ootab naismängijaid ees veel üks WTA turniir Melbourne'is, samas paigas, kus 8. veebruaril stardib aasta esimene slämmiturniir.