Milleks selline tippturniir? Ka maailma esireket Djokovic kaalub US Openist loobumist

Praeguseks on oma loobumisest teatanud juba maailma teine number Rafael Nadal, kes ei osale koroonaohu tõttu, ja maailma neljas reket Roger Federer, kes lõpetas juba juunikuus põlvevigastuse tõttu hooaja.

Serbia spordiportaali Sportklub andmetel pole Djokovic US Openil mängimise osas otsust veel teinud ning see peaks tulema lähemate päevade jooksul.

Juunikuus nakatus Djokovic Aadria näidisturniiril koroonaviirusse, kuid praeguseks on ta sellest kenasti taastunud.

33-aastane Djokovic oleks tänavu New Yorgis vaieldamatu suursoosik, sest ta on sel aastal võitnud kõik 15 ametlikku mängu. Aasta alguses krooniti serblane ka Australian Openi võitjaks. Üldse on Djokovic võitnud 17 suure slämmi turniiri, US Openil on ta varem võidutsenud aastatel 2011, 2015 ja 2018.

US Open algab 31. augustil.