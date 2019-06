Miks sai Roger Federer Wimbledoniks parema asetuse kui Rafael Nadal?

Nadali kolmas asetus tähendab seda, et ta võib vabalt minna esinumbri ja tiitlikaitsja Novak Djokoviciga kokku minna juba samas tabelipooles ehk hiljemalt poolfinaalis. Federer aga enne finaali Djokoviciga ei kohtu.

Miks aga Wimbledonis on teine asetussüsteem võrreldes ülejäänud suure slämmi turniiridega? Wimbledon ei võta arvesse ainult maailma jooksvat edetabelit, vaid ka tulemusi muruväljakukattega turniiridel. Seega ongi näiteks praegune kaheksas reket Kevin Anderson tänu mullu Wimbledonis finaali jõudmisele saanud neljanda asetuse ning mullune poolfinalist John Isner (ATP 12.) asetatud üheksandana.

"See ei tundu õige," oli Nadali kommentaar tänavuste asetuste kohta.

"Nad teevad seda võrreldes teistega erinevalt ja seda tuleb austada, ehkki see on üllatav," lisas Djokovic. "Roger on läbi aegade üks parimaid mängijaid muruväljakul, aga teda on lihtsalt asetustes Nadalist ettepoole tõstetud."

Erinevalt meeste tennisest pannakse naiste seas asetused paika ainult kooskõlas maailma jooksva edetabeliga.

"Ei tundu esmapilgul loogiline, et mehed ja naised asetatakse erineva süsteemi põhjal, aga selline on olukord, kui ATP ja WTA-ga on tehtud erinevad kokkulepped," sõnas BBC tennise korrespondent Russel Fuller.