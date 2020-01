Melbourne'is treeninud Soome tennisist: kopsudes on tunda, et tingimused pole päris normaalsed

20-aastane Ruusuvuori mängib praegu ATP Challenger sarja turniiril Bendigos, kuid treenis enne seda paar päeva Australian Openi toimumispaigas. Tema kirjelduste järgi on kogu Austraalias möllavaid metsatulekahjusid ka Melbourne'is kibedalt tunda.

Tegelikult pidanuks Challengeri turniir toimuma hoopis Canberras, kuid sealne õhukvaliteet ei kannatanud üldse mingit kriitikat, mistõttu võistlus Bendigosse üle viidi.

"Canberras oli nii palju suitsu, et midagi polnud näha. Treenisime paar päeva ka Melbourne'is ning jah, kopsudes annab tunda, et tingimused pole päris normaalsed," rääkis Ruusuvuori YLE-le. "Kogu riigis on kohutav olukord. Loodame, et põlengud saadakse kontrolli alla."

Australian Openi kvalifikatsioon algab järgmisel teisipäeval, põhiturniir 20. jaanuaril.

Korraldajad on öelnud, et turniir toimub plaanipäraselt. Melbourne Parkis on kolm suletava katusega areeni ning vajadusel saab mänge pidada ka kaheksal siseväljakul.