Melbourne'i karantiinihotellis 13 nakatunut, Australian Open jääb pealtvaatajateta

Australian Openi korraldajad väljastasid pressiteate, milles kinnitatakse, et täna on veel pealtvaatajad tenniseväljakute äärde oodatud, kuid laupäevast alates peetakse suure slämmi turniiri viis päeva ilma publikuta.

Inimestele, kes selleks perioodiks juba pileti on soetanud, makstakse raha tagasi.

Victoria osariik pöördub täna keskööst tagasi neljanda faasi eriolukorra piirangute juurde, mis tähendab, et kodust tohib väljuda vaid neljal põhjusel: hädavajalike ostude tegemiseks, hoolitsuseks ja hooldamiseks, treenimiseks ja hädavajalikuks tööks. Treening ja sisseostud peavad jääma kodust viie kilomeetri raadiusse.

Siseruumides ja väljaspool kodu õues tuleb kanda maske ning külaliste koju kutsumine on keelatud, vahendab ABC News.

Publik 10. veebruari õhtul austraallase Nick Kyrgiose ja prantslase Ugo Humberti teise ringi matšil. Foto: REUTERS/SCANPIX

Koolid ja ülikoolid jäävad suletuks, keelatud on avalikud kogunemised, sealhulgas religioossed kogunemised. Matustel tohib korraga viibida vaid 10 inimest.

Eriolukord võib ka varem lõppeda

Andrews kinnitas, et reeglite rikkumine toob kaasa trahvi.

Uus eriolukord kuulutati välja seoses viirusepuhanguga, mis sai alguse Melbourne'i lennujaama Holiday Inn karantiinihotellist. Viis uut juhtumit 13-st registreeriti teisipäeval.

Esimeste juhtumite puhul on kinnitatud nende inimeste kiiremini levivasse uude, Suurbritannia viirusetüvesse (B117). Tervishoiuametnikud eeldavad, et sama tüvi on ka teistel nakatunutel.

Kõiki osariigi kohalikke nakatunuid seostatakse just Holiday Inni viirusepuhanguga, sest viirus on tuvastatud juba hotellitöötajatel ja nende lähikontaktsetel.

Eriolukord on planeeritud lõppema kolmapäeval kell 23.59, aga kui nakatumisjuhtude arv kiiresti langeb, võidakse osariigi peaministri sõnul piiranguid ka varem leevendada.

Holiday Inn hotell Melbourne'i lennujaamas. Sellest hotellist on alguse saanud 13 inimesega viirusepuhang. Foto: EPA/Scanpix

