Medvedev alistas Djokovici ja kindlustas Londonis poolfinaalipääsu

Eelmisel aastal oli 24-aastane Medvedev ATP aastalõputurniiril debütandina kaotanud kõik kolm alagrupikohutmist, nüüd võib ta juba kahe võiduga valmistuda vaimselt laupäevaseks poolfinaaliks.

"Mulle meeldib Novakiga mängida, sest ta on meie spordiala ajaloo üks suuremaid tšempione. Vaatasin teda juba kaheksa-aastaselt telerist suuri slämme mängimas. Ta oli siis veel noor. Kui ma temaga mängin, on see alati unistuse täitumine," ütles Medvedev peale võitu väljakul antud intervjuus.

"Muidugi olen ma väga õnnelik, et teda võitsin. Servisin hästi ja mängisin tähtsatel hetkedel kindla peale. Seepärast ma võidu saingi."

Kui Medvedev turniiri võidaks, saaks temast neljas mängija ATP aastalõputurniiri ajaloos, kes tõstnud karika pea kohale aasta pärast ainsagi võiduta tehtud debüüti. Varasemalt on sellega hakkama saanud Djokovic, Michael Stich ja Stefan Edberg.

Selle turniiri viimane venelasest poolfinalist oli 2009. aastal Nikolai Davõdenko, kes tol korral ka võiduka lõpuni purjetas.

Omavahelistes mängudes 17-kordse suure slämmi tšempioni Djokoviciga vähendas Medvedev kaotusseisu 3:4-le.