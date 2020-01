Mats Wilander nimetas Australian Openi suurfavoriidi ja musta hobuse

“Novak Djokovic on võitnud Australian Openi seitse korda ja ma usun, et ta on suurfavoriit ka tänavu," lausus Eurospordi tenniseeksperdina töötav Wilander.

"Teine favoriit on Rafa (Rafael Nadal - toim), sest ta mängis hästi ATP Cupil. Novak on aga ikkagi soosik Nadali ees ning kuigi kõrges mängus on samuti Roger Federer ja Stefanos Tsitsipas ning teised eesotsas Daniil Medvedeviga, on Novak kindlasti peafavoriit. Nadali jaoks on probleemiks, et Austraalias on kõige kiiremad väljakud. Kuigi Rafa on igal väljakukattel paremaks läinud, siis minu arvates on Australian Openi väljak tema jaoks kõige halvem."

"Kui Novak on heas vormis, siis on teda raske ületada ja tal on teadmine, kuidas Austraalias võita. Ta on seda korduvalt suutnud. Novak teab, et kui alustada aastat Australian Openi võiduga, on ilmselt ees ootamas suurepärane aasta," lisas Wilander.

Kui üllatust oodata, siis soovitas rootslane jälgida maailma edetabelis 26. kohal asuvat Nick Kyrgiost.