Maria Šarapoval on fännidele üks halb ja üks hea uudis

"Pean täna French Openist loobuma. Vahel pole õiged otsused kõige lihtsamate killast. Parem uudis on see, et ma olen naasnud treeningväljakule ning ehitan tasapisi jälle oma õlga tugevamaks. Igatsen sind väga, Pariis! Järgmise aastani!" kirjutas French Openil kahel aastal (2012, 2014) võidutsenud Šarapova oma Instagrami kontol.

Šarapova on tänavu osalenud vaid kolmel turniiril, kõik need toimusid jaanuaris. Pärast Australian Openil neljandasse ringi jõudmist võitis ta oma avamängu Peterburis, kuid järgmiseks matšiks enam väljakule ei tulnud.