Maria Šarapova sai pika võistluspausi järel esimese võidu

Maailma edetabelis 85. kohale langenud venelanna pidi avasetis päästma ühe settpalli, kuid ei loovutanud teises setis vastasele enam ühtegi geimi.

"See oli minu esimene võit pika vaheaja järel. Mallorca on suurepärane koht, kus treenida ja soojendusturniiri pidada. Siiani on ettevalmistus läinud suurepäraselt ja esmatutvus selle turniiriga on olnud väga meeldiv," kommenteeris Šarapova, vahendab WTA kodulehekülg.

Järgmises ringis võib venelanna kohtuda tugeva sakslanna Angelique Kerberiga (WTA 6.), kes mängib avaringis läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Ysaline Bonaventure`iga.