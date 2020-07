Maria Šarapova avaldas saatusliku eksimuse, mis viis positiivse dopinguproovini

Šarapova jäi 2016. aasta Australian Openil vahele meldooniumi kasutamisega, mis sama aasta alguses keelatud ainete nimekirja lisandus. Venelanna tunnistas juba toona, et on aastaid kasutanud ravimit Mildronat (südameravim - toim), mis just seda ainet sisaldab. Viiekordsele suure slämmi turniiri võitjale määrati kaheaastane võistluskeeld, mis lõpuks vähendati 15 kuu peale.

"Noore inimesena avastasin, et minu tervis pole hea. Seega hakkas mu isa otsima Venemaalt personaalset arsti," vahendas portaal Punto de Break Šarapova värskeid meenutusi. "Kuigi elasime USA-s, oli ohutum suhelda venelasest arstiga, ehkki tal polnud sportlastega varem kogemusi olnud. Arst tegi mitmeid teste ning tegi nimekirja ravimitest, mida võin võtta. Ta ütles, et võin võtta ka Mildronati, mida saab Venemaal kätte ilma retseptita."

Šarapova avaldas, et oli tervisehädade tõttu alates 2006. aastast Mildronati tarvitanud. Probleemseks muutus olukord aga 2016. aastal, kui Mildronatis sisalduv meldoonium keelatud aineks nimetati.

"Sain Rahvusvaheliselt Tenniseliidult (ITF) kirja, kus mainiti väga spetsifiiliselt dopingut ning just meldooniumit," meenutas Šarapova saatuslikku hetke. "Ma ei teadnud selle aine kohta midagi ning hakkasin uurima ja jõudsin Mildronati nime juurde. Siis mõistsin täpselt, millega tegu."

Tennisetäht lisas, et oli palunud oma toonaselt mänedžerilt Max Eisenbudilt 2015. aasta lõpus üle uurida uuenenud keelatud ainete nimekirja. "Kuid ta ei teinud seda, sest tal olid endal isiklikud probleemid sel ajal," rääkis Šarapova, et just selle tõttu ta jätkas meldooniumit sisaldanud ravimi tarvitamist.

"Väga valus oli saada teada, et teised alaliidud olid sportlasi meldooniumi osas hoiatanud, kuid mina polnud sellest kuulnud," lisas ta. "ITF väitis kindlalt, et ma varjasin meldooniumi tarvitamist. See ei oleks saanud olla kaugem tõest, sest ma olin seda aastaid legaalselt tarvitanud. See oli väga valus. Olin tol ajal haavatav. Tahtsin lihtsalt austust, ma ei palunud ju, et saaksin kohe järgmisel päeval mängida."