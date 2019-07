Uuringud olevat näidanud, et see on optimaalne pikkus mängimiseks ja samal ajal ka muru eluspüsimiseks piisav. Sealjuures mõjutab palli põrget mitte nii väga muru ise, kui hoopis selle all olev pinnas: mida niiskem on mätas, seda aeglasem ja madalam on põrge. Wimbledoni kaubamärgiks saanud kiiret põrget soodustab kuiv mätas, mis on parimas seisus päikesepaistelisel ja sademeteta päeval.