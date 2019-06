Maailma neljas reket kritiseeris Serena Williamsit: eks see näitab, et tal on halb iseloom

Thiem tegi sellise avalduse pärast French Openil 16 parema hulka jõudmist, kui pidi Williamsi tõttu pressikonverentsiks teise ruumi kolima. Suurim konverentsiruum anti 23 suure slämmi turniiri võitnud ameeriklannale, kes oli just üllatuslikult kaotanud Sofia Keninile.

"See on täielik naljanumber!" sõnas Thiem turniiri pressisekretärile, kui tal paluti oma pressikonverents väiksemas ruumis lõpetada.

"Ma pean lahkuma, sest tema (Williams) tuleb. Mida kuradit!" käratas austerlane ja lisas: "Ühtlasi näitab see halba iseloomu. Olen 100% kindel, et (Roger) Federer või (Rafael) Nadal poleks kunagi midagi sellist teinud."

Hiljem nõustus ka Federer Thiemi arvamusega ja sõnas, et hoopis Williams oleks pidanud teise pressiruumi minema. "Ma arvan, et see mängija, kes on veel turniiril konkurentsis, peaks olema prioriteet," lausus šveitslane.

Thiemi poolt oli ka Saksamaa endine kuulsus Boris Becker, kelle arvates oli austerlasel täielik õigus oma pahameelt avaldada.