Maailma kümnes reket teatas kurva uudise

"Kahjuks pean end sel aastal Roland Garros'ist maha võtma. Jalavigastus, mille ma sain Miamis (finaalis Roger Federeri vastu) ei ole veel täielikult paranenud ning pole lootustki, et ma võiksin Pariisi liivaväljakul mängida," ütles ta.

"Suurte slämmide vahele jätmine pole mulle harjumuspärane. Mind on ikkagi õnnistatud tervise osas puhta lehega kogu karjääri. See on vaid mügarik tee peal ning ma olen kindel, et taastun täielikult. Loodan teid kõiki kohata Wimbledonis!"

Isner jõudis möödunud aastal French Openil neljandasse ringi. Aasta kolmandal suurel slämmil Wimbledonis on tal kaitsta poolfinaali punktid. Neljas ring on ameeriklase jaoks laeks jäänud ka Australian Openil. US Openilt on tal ette näidata kaks veerandfinaalkohta.