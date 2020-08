"See oli kohutav mäng minu poolt! Ma ei mänginud sugugi hästi ega suutnud leida mingit rütmi. Mul jäi tunne, et ma ei võitnud vastase servilt ühtegi punkti. Hetkel on raske aru saada, mis juhtus," sõnas Thiem, vahendab tennis365.com.

Austerlane ei suutnud täna jõuda ühegi murdepallini, viis ässa löönud Krajinovic realiseeris samas seitsmest murdevõimalusest neli. Mängu üldpunktid jäid serblase kasuks lausa 63:30.

Krajinovic kohtub järgnevalt ungarlase Marton Fucsovicsiga (ATP 84.), kes alistas 14. asetusega Grigor Dimitrovi üllatuslikult 7:5, 4:6, 6:2.