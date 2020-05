Maailma kolmas reket korraldab 300 000-eurose auhinnafondiga turniiri

Hetkel on kindel, et lisaks Thiemile lööb kaasa prantslane Gael Monfils. Saviliivaväljakul peetav "Thiem's Seven" toimub sarnaselt ATP finaalturniirile kahes alagrupis, mille järel pääsevad poolfinaali neli paremat.

Võistluse direktor Florian Zinnagl kinnitas, et nad järgivad kõiki Austria valitsuse seatud nõudeid ning publiku hulka lastakse vaid piiratud arv inimesi. Kõikidest mängudest tehakse teleülekanded.

Thiem on kinnitanud, et osaleb ka 13. juulil Berliinis algaval turniiril, kus mängivad teiste seas ka Alexander Zverev ja Nick Kyrgios.

Tennise organisatsioonid ATP ja WTA on teatanud, et loodavad hooaega ametlikult jätkata 1. augustist.