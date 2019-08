Maailma esireket tunnistas, et ei tereta Serena Williamsit

"Mul on tema suhtes tohutu austus. Ta on tennisist, kellele olen terve elu alt üles vaadanud. Seetõttu olen alati natuke šokeeritud, kui ta välja ilmub ja ma teda näen," sõnas Osaka oma suhete kohta Serena Williamsiga.

"Ma ei tereta teda, sest ma muutun nii närviliseks... Ta on alati sellise olekuga, nagu tal oleks midagi tähtsat käsil ja ma ei tahaks segada ega olla lugupidamatu," jätkas jaapanlanna.

Osaka lisas, et talle ei meeldi üldse, kui teda 37-aastase Williamsiga võrreldakse. "Ma pean enne 20 suurt slämmi võitma, et temaga võrdlust välja kannatada. Tema saavutused on nii suured," sõnas mullu US Openil Williamsi alistanud jaapanlanna.