Maailma esireket Novak Djokovic nakatus koroonaviirusesse, serblane keeldus esialgu testimisest

Djokovic andis positiivse proovi pärast Serbiasse naasmist. Kuigi juba Horvaatias peetud turniiri käigus teatati, et koroonaviirus avastati Bulgaaria ässal Grigor Dimitrovil, keeldus Djokovic esialgu testimisest, kirjutas Eurosport.

Djokovic väitis esialgu, et tal ega tema lähikondlastel pole tekkinud ühtegi haigusesümptomit. Ka pärast positiivse proovi andmist pole tal väidetavalt sümptomeid esinenud.

"Korraldasime turniiri parimate kavatsustega ja teadmises, et viiruse levik on nõrgenenud. Kahjuks levib viirus endiselt. See on reaalsus, millega peame elama õppima ja sellega kohanema. Mul on äärmiselt kahju igast nakatunust. Loodan, et nende tervisega ei juhtu midagi hullu. Mina jään 14 päevaks karantiini ja viie päeva pärast tehakse mulle uus test," seisis Djokovici avalduses.

Djokovic käis lisaks tennisemängule Dimitrovi ja veel mitme teise sportlasega ka ööklubis pidutsemas.

Lisaks Djokovicile ja Dimitrovile on positiivse koroonaproovi andnud ka Serbia tennisist Viktor Troicki, tema paari nädala pärast sünnitama pidav abikaasa ja Horvaatia mängija Borja Coric.

Serbia meedia andmetel on nakatunuid kokku seitse, sest positiivse proovi on andnud ka Djokovici füüsilise ettevalmistuse treener Marko Paniki.

Tuuril käinud mängijatest on negatiivsest proovist teatanud seni Andrei Rubljov, Marin Cilic ja Alexander Zverev.

