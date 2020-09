Maailma esireket loobus ka French Openist

"Eelmise aasta French Open oli minu karjääri kõige tähelepanuväärsem turniir, seega ei teinud ma seda otsust kergelt," teatas Barty sotsiaalmeedias.

"Minu otsusel on kaks põhjust: esimene on terviserisk, mis on koroonaviiruse tõttu endiselt üleval. Teine põhjus on minu ettevalmistus, mis pole ilma treenerita olnud ideaalne," lisas 24-aastane Barty.

Esireket selgitas, et kuna tema juhendaja Craig Tyzzer on Melbourne`ist 1400 km kaugusel ja Austraalia osariikide vahel valitseb reisikeeld, pole nad saanud korralikult koostööd teha.

French Open algab 27. septembril.