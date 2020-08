Maailma esireket kinnitas US Openil mängimist

17-kordne suure slämmi turniiride võitja haigestus suve alguses Adria Touril koroonaviirusse, kuid on tänaseks sellest täielikult taastunud.

"Mul on hea meel kinnitada, et osalen tänavusel Cincinnati turniiril ja US Openil. See polnud kerge otsus, sest takistusi ja väljakutseid on mitmeid, kuid võimalus uuesti mängima pääseda on väga põnev," teatas Djokovic, vahendab Metro.

33-aastane serblane lisas, et on kõvasti treeninud ning raskeks väljakutseks valmis. "Olen läbinud kõik testid, et olla kindel, et olen täielikult taastunud ja valmis näitama taas oma parimat tennist," kinnitas ta. Reisi USA-sse võtab serblane ette sel nädalal.



31. augustil algaval US Openil ei löö tänavu kaasa Djokovici kaks suurimat rivaali - Rafael Nadal, kes loobus tippturniirist koroonaohu tõttu, ja Roger Federer, kes lõpetas hooaja vigastuse pärast.