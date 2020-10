Maailma 131. reket valmistas French Openil suurüllatuse

Ukraina päritolu Podoroskast sai ühtlasi esimene kvalifikatsioonist alustanud tennisist, kes on Pariisi tippturniiril poolfinaali jõudnud.

"Mul on raske rääkida pärast sellist matši, kuid ma tänan kõiki suure toetuse eest. Olen väga-väga õnnelik. Üritasin täna võimalikult hästi mängida igat punkti. Tegime koos treeneritega karantiini ajal head tööd ning just need kõvad treeningud tagasid selle, et ma olen praegu siin," lausus üliõnnelik Podoroska üllatusvõidu järel.

Argentiinlanna järgmine vastane on kas Iga Swiatek (WTA 53.) või Martina Trevisan (WTA 159.)

Esimese Araabia naisena French Openil 16 parema hulka jõudnud tuneeslanna Ons Jabeuri (WTA 35.) ilus teekond lõppes 1/8-finaalis, kus ta kaotas asetamata ameeriklannale Danielle Collinsile (WTA 57.) 4:6, 6:4, 4:6.

Eelmises ringis 2016. aasta tšempioni Garbine Muguruza alistanud Collins oli seejuures otsustavas setis veel murdega taga ja 1:2 kaotusseisus, kuid suutis kohtumise lõpu kindlamalt mängida.

Järgmises ringis läheb Collins vastamisi Australian Openi võitja Sofia Keniniga (WTA 6.).