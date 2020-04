Maailma 11. reket kirus spordiametnikke: Itaalias on surnud tuhanded inimesed, aga nemad mõtlevad jalgpallist

"Itaalias on surnud tuhanded inimesed ja ametnikud mõtlevad jalgpallile. Nad muretsevad äri pärast, kuid ei hooli inimestest. Milleks jätkata turniiri ilma pealtvaatajateta?” sõnas Fognini väljaandele Corriere della Sera.

Itaalia jalgpalliliidu (FIGC) president Gabriele Gravina teatas eelmise nädala lõpus, et nende eesmärk on Serie A ja madalamate liigade mängudega jätkata kas mai lõpus või juuni alguses. Seda, et kohalikud meistrivõistlused tuleks lõppenuks kuulutada, ei taha jalgpallijuht isegi mitte kaaluda.

"Need, kes ootavad hooaja lõpetamist, ei armasta kas jalgpalli või itaallasi ning röövivad meilt lootuse paremast tulevikust ja meie majanduse taastumisest," sõnas Gravina.

Itaalias on koroonaviirusse nakatunud 178 972 inimest ning oma elu on pidanud ohverdama juba 23 660 inimest.

