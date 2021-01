Kohalikud elanikud, kes hotelliga samas hoones kortereid omavad, kartsid, et sadade väliskülaliste seal viibimine kujutab endast terviseriski.

Austraalia politseiminister Lisa Neville kinnitas täna meediale, et valitsus on leidnud sportlastele ja treeneritele uue hotelli.

"Saime laupäeval teada, et korterite elanikud on väljendanud muret. Kartsime ühtlasi, et see võib Australian Openi korraldamist edasi lükata, seega oleme läbi teinud uue paiga kindlustamise protsessi," sõnas ta.

Australian Openi põhiturniir algab 8. veebruaril. Kvalifikatsioon peetakse 10.-13. jaanuarini meestele Dohas ja naistele Dubais.

