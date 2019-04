Luganos triumfeeris maailma 89. reket, 17 WTA turniiril on tänavu võidutsenud erinevad naised

Naiste tennises on käsil ajalooline hooaeg, sest kõigil senisel 17 WTA turniiril on olnud erinev võitja.

28-aastasele Hercogile oli see karjääri kolmas WTA üksikmängu tiitel, kõik need on võidetud liivaväljakul. Viimasest tiitlivõidust on tal möödas seitse aastat. Nimelt krooniti ta kahel järjestikusel aastal võitjaks Bastadis. Kui Hercog viimati WTA turniiril karika pea kohale tõstis, oli tema tänane finaalivastane vaid 11-aastane.

Endine Wimbledoni suure slämmi noorteturniiri võitja tõuseb homme esimest korda maailma edetabeli esisajasse. Lisaks temale on esisajas 17-aastane veel vaid Amanda Anisimova.

Teel finaali alistas Hercog teise asetusega hispaanlanna Carla Suarez Navarro, rumeenlanna Sorana Cirstea, venelanna Veronika Kudmertova ja prantslanna Fiona Ferro.

Lugano turniiril kõrgeimat paigutust omanud šveitslanna Belinda Bencic pakkis reketid juba avaringi matši järel.

Kontaveit naaseb WTA karusselli 22. aprillil algaval Stuttgarti turniiril.