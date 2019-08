Loobumisvõidu andnud Osaka osalemine US Openil sattus küsimärgi alla

Osaka andis seisul 4:6, 6:1, 0:2 Sofia Keninile loobumisvõidu.

"Mullu ma võitsin US Openi, tänavu ma üritan US Openil mängida," sõnas pettunud jaapanlanna, kes pidi kohtumise pooleli jätma põlvevalu tõttu. "Ma ei mõtle turniiri võitmisele, vaid sellele, et saaksin seal vaid mängida."

Cincinnatis jõudsid poolfinaali esireketi kohta jahtiv austraallanna Ashleigh Barty (WTA 2.), kes alistas Maria Sakkari 5:7, 6:2, 6:0 ja kohtub järgnevalt Svetlana Kuznetsovaga - venelanna üllatas eile maailma kolmandat reketit Karolina Pliškovat 3:6, 7:6, 6:3 võiduga -, ning ameeriklannad Kenin ja Madison Keys.

Poolfinaale näitab otseülekandes Delfi TV - täna kell 18 alustavad Barty ja Kuznetsova, kell 22 kohtuvad Keys ja Kenin.