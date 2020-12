Legendaarne Andy Murray sai Austraalia lahtistele vabapääsme

Murray osales Austraalia lahtistel viimati 2019. aastal, kui ta kaotas avaringis viiesetilises mängus Roberto Bautista Agutile. Toona teatas Murray, et temaprofikarjäär on sellega läbi. Pikalt puusavalude käes vaevelnud britt on nüüdseks aga saanud uue puusaliigase ning mängib jälle tennist.

Maailma edetabelis hoiab Murray praegu 122. kohta ehk Austraalias põhitabelisse pääsemiseks vajas ta vabapääset. Austraalia lahtistega tehakse algust 8. veebruaril.