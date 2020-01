Läti tennisestaar loobus aasta esimesest turniirist isa surma tõttu

Ostapenko (WTA 45.) pidi uut hooaega alustama 31. detsembril Uus-Meremaal Aucklandis alanud turniiriga, kuid ta võttis end viimasel hetkel isiklikele põhjustele viidates tabelist maha. Nüüd on teada, et see põhjus oli isa surm.

"Sa olid minu jaoks esimesest päevast peale olemas. Kahjuks võid sa armastatud inimestest ilma jääda... Sellest, mida sa kõige rohkem igatsed, saad sa aru alles siis, kui seda enam pole. Öelge teineteisele häid sõnu ja veetke koos aega, sest midagi ei saa võtta iseenesest mõistetavana. Sa jääd alatiseks minu südamesse, kallis isa! Armastan sind igavesti!" kirjutas Ostapenko pühapäeval Instagramis.

20. jaanuaril algaval suure slämmi turniiril Australian Open Läti teine reket eeldatavasti siiski mängib.