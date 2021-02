Kyrgios pakkus taas vägeva etenduse, kuid kaotas. Publik sunniti Djokovici matšilt lahkuma!

Nagu Kyrgiose matšide puhul juba kombeks, ei puudunud ka sellest vaidlus kohtunikuga, kes muu hulgas määras kodupubliku lemmikule trahvipunkti vastase "tahtliku segamise" eest. Reegliteraamatu punkt 18 ütleb: "Kui mängija teeb midagi, mis segab vastast löögi sooritamisel, siis juhul, kui see oli tahtlik, kaotab ta punkti, juhul, kui mittetahtlik, mängitakse punkt ümber."

"Sa ütled, et see on segamine, aga mõne inimese häälitsused ei ole segamine? Kuidas? Kuidas see erineb? Seega Azarenka (Valgevene naismängija Victoria Azarenka - toim) häälitsus on okei, aga see mitte?" küsis Kyrgios otsustavas setis toimunud episoodis emotsionaalselt.

Sõnavahetuse lõppedes tegi publik, keda Kyrgiose mängudel on alati meeldivalt palju, kohtuniku ja Thiemi suunas "buu". Samuti kurjutas Kyrgios pukikohtunikuga mitmel korral selle eest, et too ülemeelikuks muutunud publiku ohjeldamisega hakkama ei saa.



Nick Kyrgios vaidles pukikohtunikuga "tahtliku segamise" eest saadud trahvipunkti pärast. Foto: EPA/Scanpix



"Nicki vastu sel väljakul mängida, tema lemmikväljakul, on üks raskemaid asju, mida me peame tegema. Kui ta on hoos, siis ta on tohutu mängija," kiitis Thiem vastast. "Alla andmine polnud variant. Kui ma kolmandas setis servimurde tegin, sain aru, et võin selle ümber pöörata ning mida kauem mäng kestis, seda mugavamalt end tundsin."

"Eelistan alati publiku ees mängida, isegi kui nad minu poolt pole. Ilmselgelt toetavad nad kohalikku kangelast, milles pole midagi imelikku - ma pean sellega leppima. Eelistan rohkem seda kui tühja staadioni. Järgmine matš saab olema kahjuks tühjade tribüünide ees. Kõik on sellepärast kurvad, aga see oli hea matš enne eriolukorda," ütles Thiem, viidates Victoria osariigis kell 23.59 kehtima hakkavat eriolukorrale, mis kuulutati täna välja seoses Melbourne'i karantiinihotellist alanud viirusepuhanguga, millega hommikuse seisuga oli seotud 13 inimest.

Hoopis suurem poleemika võib tulla aga hetkel käimasolevast Novak Djokovici ja ameeriklase Taylor Fritzi (ATP 31.) mängust, kus Djokovici ja Fritzi mängus publikut tribüünidelt minema aetakse, et kõik ikka kella 23.59-ks koju jõuaks. Mäng on peatatud ja mängijad riietusruumi aetud, kuniks rahulolematud pealtvaatajad areenilt lahkunud pole.