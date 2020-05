Kyrgios kutsub Nadali üles Instagram Live'is erimeelsused lahendama

Tundub, et koroonakriis on suutnud sulatada ka kõige jäisemad südamedd, sest Kyrgios on kutsunud Nadali erimeelsuseid lahendama Instagram Live vestluse abiga.

Hiljuti tegi Nadal sellise otseülekande Roger Federeriga. Kahe elava legendi vestlust vaatasid pealt 55 000 inimest.

"Rafa, teeme koos Instragami otseülekande," kirjutas Kyrgios Instagramis. "Mina olen valmis. Rafael Nadal, teeme ära!"

Kyrgios rääkis oma läbisaamisest Nadaliga eelmisel aastal ühes tennise podcastis, öeldes järgmist: "Ta on minu täielik vastand. Ja ta on äärmiselt sapine. Alati, kui ma teda võitnud olen... Kui tema võidab, on kõik hästi. Ta ei ütle midagi halba, vaid tunnustab vastast. Aga kohe kui mina teda võidan, hakkab ta rääkima, et "ta ei austa mind, mu fänne ega seda mängu". Ma ei saa aru, millest ta räägib. Ma mängisin täpselt samamoodi ka eelmised korrad, kui ma sind võitsin. Kui sa mind Roomas paar aastat tagasi võitsid, olin ma täpselt sama inimene."

24-aastane Kyrgios (ATP 40.) ja 33-aastane Nadal (ATP 2.) on tenniseväljakul kohtunud kaheksas matšis. Nadali nimel on viis, Kyrgiosel kolm võitu.