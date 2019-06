Kvitova: võiksin olla juba hauas, aga noarünnak muutis mind ka heas mõttes

Kvitova, kes 2010. aastal võitis Kaia Kanepi vastu Wimbledoni veerandfinaali pärast viie matšpalli pareerimist ning on eestlannadega pingelisi heitlusi pidanud mitmeid kordi hiljemgi, ajas kolm aastat tagasi murdvarga oma kodust välja, kuid vigastas selle käigus tõsiselt oma löögikätt.

Tänavu märtsis sai sissetungija, paadunud retsidivist Darim Žondra kaheksa-aastase vanglakaristuse. Esimese matši pärast vigastuspausi pidas tšehhitar 2017. aasta French Openil, millele järgnes emotsionaalne võit Inglismaal Birminghamis. Sama aasta US Openil jõudis ta veerandfinaali ning käimasoleva aasta säravamaks saavutusena on tal ette näidata Australian Openi teine koht.

"Mul oli õnne," meenutas Kvitova. "Kindlasti. Mul vedas selles õnnetus olukorras kõvasti. Ausalt öeldes võiksin praegu sama hästi ka surnuaial olla. Jah, see muutis mind, kahtlemata. Nii heas kui ka halvas mõttes. Ma olin varem väga pinges, nüüd olen palju vabam. Hindan rohkem väikseid asju nagu ilusat ilma ning sõprade ja perega koos veedetud aega. Kui tekib mõni suur probleem, ma ei hooli ja kui see on veel väiksem, rumal asi, siis: "Jah, mida iganes!""

Tänavusel French Openil ei osalenud Kvitova käevigastuse tõttu. 1. juulil algaval Wimbledoni turniiril peaks tal hetkeseisuga olema kuues asetus.