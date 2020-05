Kvitova: kui suurtele slämmidele fänne ei lasta, võiks need üldse ära jätta

Homsest stardib Tšehhis ainult kohalike mängijate osavõtul toimuv näidisturniir, mille staar Kvitova täna, mask nägu katmas, ajakirjanikele pressikonverentsi andis.

Kvitova on ühel arvamusel Šveitsi vanameistri Roger Federeriga, kes ütles eelmisel nädalal, et ei poolda French Openi ja US Openi pealtvaatajateta pidamist.

"Loomulikult tahaksin ma veel suuri slämme mängida, aga kui see nii peaks olema, siis ma jätaks need parem juba ära," sõnas Kvitova.

"Suurel slämmil mängimine on kõige suurem asi üldse, kuid selle mängimine fännideta, kes on meie suurim mootor, ei kõla minu jaoks üldse hästi ning ükski suur slämm ei vääri seda."

Tänavune French Open lükati edasi septembrisse, Wimbledon jäeti sootuks ära ning WTA karusselli ei lükata käima enne 20. juulit. US Open on endiselt paigas oma algsetel kuupäevadel 24. august - 13. september.

Prahas astuvad sel nädalal väljakule kaheksa kohalikku meest ja naist, kuid pealtvaatajaid mängudele ei lubata ning mängijad peavad hoiduma kätlemisest. Matšidel on küll kohtunikud ja pallipoisid, kuid käterätikuid mängijatele ei ulatata.

Kvitova kohtub oma esimeses matšis teisipäeval paarismängu spetsialisti Barbora Krejcikovaga.

"Kõige raskem saab olema rütmi leida. Me pole väga pikka aega matše pidanud. Ma loodan, et keegi ei oota meilt fantastilist tennist, kuna seda ei pruugi juhtuda," lisas Kvitova.

Maski kandmise kohta ütles tšehhitar, et sellel on ka üks hea külg: "Ma ei pea meiki kandma."

Maailma kolmas reket Karolina Pliškova loobus kodusest turniirist, kuna taastub seljavigastusest. 20-aastane Marketa Vondrousova (WTA 18.) valmistub näidismatšide asemel keskkooli lõpueksamiteks.

Naiste turniir peetakse kõvaväljakul, mehed heitlevad liival. Meestest on Prahas esimesena asetatud maailma 65. reket Jiri Vesely, kes võitis tänavu ATP turniiri Indias Punes.