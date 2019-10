Kunagine andekas Venemaa tennisist tegi enesetapu

Kuigi põrandal lebanud Birjukovi leidnud sugulased kutsusid ka kiirabi, ei õnnestunud enam tema elu päästa. Tõenäoline surma põhjus on enesetapp, ehkki politsei algatas juhtunu kohta ka uurimise, vahendab Tennisnet.ee.

1992. aasta aprillis sündinud Birjukov võitis 2010. aasta mais ühe prestiižikaima noorteturniiri Trofeo Bonfiglio, mis on ITF-i juunioride A-kategooria turniir, seda nimetatakse ka Roland Garrosi noorteturniiri peaprooviks. Birjukov kohtus finaalis tollase maailma noorte esireketi Jiri Veselyga (Tšehhi), kes loobus venelase eduseisul 6:4, 3:0.

Tänapäeva kontekstis veelgi märkimisväärsem on fakt, et poolfinaalis võitis Birjukov 6:4, 6:2 austerlase Dominic Thiemi, kes on praegu maailma viies reket ja eriti edukas liivaväljakutel – Roland Garrosi tänavune finalist.