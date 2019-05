Kreeka tähtmängija kukutas Madridis Nadali, finaalis ootab ees Djokovic

Kaheksanda asetusega Tsitsipas alistas poolfinaalis liivaväljakute kuningaks peetava Rafael Nadali 6:4, 2:6, 6:3. Tasavägine kohtumine kestis kaks tundi ja 36 minutit.

Tegu oli ühtlasi kreeklase esimese võiduga Nadali üle. "See on täiesti uskumatu tunne. Pidin näitama oma vaimset tugevust ja olema otsustavatel hetkedel kindel. Pidin kõik oma võimalused ära kasutama, sest Rafael on võitleja, kes ei anna kunagi alla."

Finaalis läheb Tsitsipas vastamisi maailma esireketi Novak Djokoviciga. Serblane alistas poolfinaalis austerlase Dominic Thiemi (ATP 5.) 7:6(2), 7:6 (4). Kohtumine kestis kaks tundi ja 25 minutit.

Tsitsipase ja Djokovici vaheline finaal leiab aset täna õhtul. Nad on omavahel varasemalt kohtunud korra. Möödunud aasta Kanada ATP 1000 turniiril sai võidu kirja Tsitsipas.