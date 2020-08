Koroonaviirusest hoolimata toimuvat US Openit tabas järjekordne tagasilöök

Wawrinka nime polnud juba varem osalejate nimekirjas, nagu ka neljakordse US Openi võitja Rafael Nadali oma, kuid oma puudumist sellest polnud šveitslane veel avalikult põhjendanud.

"Ma ei taha USA-sse preaeguse tervisliku olukorra tõttu minna," ütles maailma 17. reket Šveitsi telekanali RTS vahendusel. "Ning turniriide kalender pärast US Openi saab olema karm."

Nädal pärast US Openi lõppu algab juba Roomas ATP Masters 1000 kategooria turniir Italian Open. Kevadest sügisesse lükatud French Openi suure slämmi turniir, millele Wawrinka põhifookuse seab, stardib 27. septembril.

Reedel teatasid US Openist loobumisest ka naiste maailma viies ja seitsmes reket Elina Svitolina ja Kiki Bertens. Samuti ei näe me New Yorgis maailma esireketit Ashleigh Bartyt.

Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi nimed on US Openi osalejate nimekirjas sees ning mõlemad on oma osalemist seal ka kinnitanud.