Kontaveitil üks ohtlik konkurent vähem: maailma teine reket loobus Stuttgarti turniirist

Halep mängis nädalavahetusel Fed Cupil Prantsusmaa vastu ning kukkus pühapäevases võidumatšis Caroline Garciaga ja tegi oma puusale viga.

"Kui ma pole 100% terve, ei taha ma väljakule minna. Samas olen ka vaimselt läbi, sest andsin endast kõik, kuid me ei suutnud võita (Fed Cupil)," sõnas Halep, vahendab WTA kodulehekülg.

Prantslannad said nädalavahetusel Rouenis toimunud poolfinaalis Rumeeniast jagu 3:2.

Meie esinumber Anett Kontaveit (WTA 15.) kohtub Stuttgarti WTA turniiri avaringis just prantslanna Caroline Garciaga (WTA 21.). See kohtumine on kavas ilmselt homme.