Kontaveiti konkurent palkas abiliseks Šarapova kauaaegse treeneri

53-aastane hollandlane on teinud varasemalt koostööd ka Monica Seleši, Arantxa Sánchez Vicario, Mary Pierce'i, Ana Ivanovici ja Caroline Wozniackiga. Kui pelgalt rääkida naisüksikmängu tippudest. Groeneveld on olnud ka Šveitsi tenniseliidu peatreener.

Stephens loodab Groeneveldi käe all uut tõusu. Pärast 2017. aasta US Openi võitu ja mullust French Openi finaali pole 26-aastane ameeriklanna Suure slämmi turniiridel veerandfinaalist kaugemale jõudnud.

Welcome to the team @sventennis - Hope you like boba and Indian food 🙃 pic.twitter.com/gSYTRtYwWE