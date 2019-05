Kontaveiti alistanud valgevenelanna kohtub Madridi turniiril maailma esinumbriga

Teises ringis oli valgevenelanna probleemideta parem läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Slovakkia tennisistist Anna Karolina Schmiedlovast (WTA 109.) 6:2, 6:2.

Kaheksandikfinaalis ristuvad teed kahe viimase Suure slämmi turniiri võitja Osakaga. Jaapanlanna pääses Madridis kolmandasse ringi väga raske matšiga, olles 7:6(6), 3:6, 6:0 parem hispaanlannast Sara Sorribes Tormost (WTA 73.).

At 2 hours and 35 minutes, @Naomi_Osaka_ ’s 2R win over Sara Sorribes Tormo @MutuaMadridOpen is the longest match of her career.



Previously, her longest match came at 2018 @ChinaOpen, 2h33m vs. Zhang Shuai. pic.twitter.com/VrkG0eBnmF