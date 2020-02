Kontaveit võistleb järgmisena Dubais, kus teeb oma comeback'i Kim Clijsters

"Olen väga põnevil, et saan taas väljakule astuda. Tean, et see on Dubai Duty Free Championshipsi jaoks eriline tähtpäev (20. juubel - toim) ning mul on au samal ajal naasta nii tennisesse kui teha selle turniiri debüüt. Ma ei jõua ära oodata, millal saan taas fännide ees mängida. Toetus, mida ma alates tagasituleku teatamisest olen saanud, on olnud ülevoolav," ütles Clijsters WTA kodulehel.

Jalavigastuse tõttu on end Dubai turniirilt maha võtnud maailma esireket Ashleigh Barty. Küll aga teevad kõrgetasemelisel võistlusel kaasa värske Australian Openi võitja Sofia Kenin, Dubai turniiri tiitlikaitsja Belinca Bencic, valitsev US Openi tšempion Bianca Andreescu, Simona Halep, Karolina Pliškova, Elina Svitolina ja paljud teised.