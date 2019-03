Miamis veerandfinaali jõudmine tähendab, et live tabelis on ta praegu juba 18. kohal. Samas võib ta edu korral veelgi tõusta.

Kui Kontaveit peaks Miamis jõudma poolfinaali, siis kerkiks ta live tabelis juba 14. kohale. Turniiri võitmise korral võiks ta aga tõusta juba 12. kohale.