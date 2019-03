"Vastane mängis hästi, ta on kiire ja tugev mängija, kes lööb teravalt. Polnud üldse lihtne. Mul oli raske ise initsiatiivi leida ning enamus aega tundsin, et olen ise surve all. See tegigi mängu nii raskeks. Aga ma võitlesin hästi ja suutsin otsustavad hetked enda kasuks kallutada," sõnas Kontaveit pärast 6:3, 1:6, 6:4 võitu Eesti Päevalehele ja Delfile.

Eestlanna tunnistas, et ka servimisel tundis ta end vastase tõttu pisut ebakindlalt: "Ta tõrjus hästi. Kogu tema mäng oli nii ootamatu ja ettearvamatu, et ei teadnud, mis sealt tulla võib. Raske oli leida kindlat kohta, mis edu tooks. Aga esimese ja kolmanda seti serv oli mul tegelikult päris korralik."

Kontaveit palus matši ajal ka oma treeneri Nigel Searsi nõuandeid. "Treener ütles, et ma oleks jalgadega veel madalamal, sest vastane lõi nii alla. Lisaks ütles ta, et ma püüaks esimest servi hoolikamalt lüüa," avaldas Kontaveit juhendaja mõtted.

Avasetis polnud eestlanna paaril korral kohtunike tööga rahul ning väljendas avalikult oma rahulolematust. "Õnneks olidki vaid need kaks punkti avasetis, kus ma rahul polnud. Kohtunike töö ongi väga raske, ma mõistan seda. Kui viigiseisul sinu vastu otsustatakse, on keeruline sellega nõustuda, aga "kotkasilma" siin polnud," sõnas Kontaveit.

Eesti esireket kohtub järgnevalt Ajla Tomljanovićiga (WTA 40.), kes üllatas täna maailma 9. reketit, Aryna Sabalenkat, võites 6:3, 6:4.

"Olin valmis ka Sabalenkaga mängima. Tomljanovićiga pole ma kohtunud, kuid ta on suhteliselt sarnane mängija tänasele - lööb väga kõvasti ja teravalt. Mul tuleb sellega toime tulla," vaatas Kontaveit eelseisvale mängule.